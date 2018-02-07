Украина начнет покупать газ у России

НАК "Нафтогаз Украины" планирует на протяжении февраля имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с российским Газпромом.
Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение арбитража в части контракта купли-продажи", - сказал он.
По словам Коболева, подписание подобного документа позволит компании реализовать планы по возобновлению импорта газа по контракту с Газпромом уже с марта.
Напомним, ЕС "прощупывает почву" относительно продолжения транзита российского газа через Украину.