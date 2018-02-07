В Киеве накрыли казино со входом через шкаф

В Киеве правоохранители разоблачили работу казино, вход в которое был замаскирован под одежный шкаф.

Об этом в среду, 7 февраля сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции.

Чтобы попасть внутрь заведения, правоохранителям понадобилась помощь ГСЧС, поскольку все ходы-выходы были заблокированы.

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"Данное заведение находилось в полуподвальном помещении жилого дома. На первый взгляд это был обычный офис. Однако для постоянных клиентов открывались двери шкафа для верхней одежды, через которые они попадали в другое помещение, где и располагалось казино", – сообщили в департаменте.

В нелегальном игорном заведении, были обнаружены автоматы старого образца, компьютеры с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, покерные столы и рулетка.

Во время обысков правоохранители изъяли 35 единиц игрового оборудования и "черновую" документацию.

Напомним, в прошлом году в Киеве ликвидированы 19 казино.