На достройку Дарницкого моста в Киеве нужно еще два года

Железнодорожно-автомобильный мост (Дарницкий мост) через реку Днепр в Киеве через полтора-два года должен быть достроен и передан на баланс Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

6 февраля под председательством заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка состоялось совещание по решению вопросов дальнейшего финансирования, строительства и передачи автомобильной составляющей Дарницкого моста.

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По результатам совещания разработана поэтапная дорожная карта. Принято решение разделить участие среди сторон.

Сейчас мост находится на балансе ОАО “Укрзализныця”. Уровень его строительной готовности составляет 82,4%, поэтому он пока не может быть передан Киеву.

Напомним, в России украли мост.