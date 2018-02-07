Тела погибших оккупантов украинские военные передали в ОРДЛО

На Луганщине украинские военные передали тела двух погибших, вероятно, членов незаконных вооруженных формирований, противоположной стороне.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
По словам представителей гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" тела шести погибших нашли во время поисковых работ в районе поселка Теплого.
По результатам ДНК-анализа идентифицировали четырех человек. Двое из них выходцы из Луганщины. Их тела передали противоположной стороне в январе, другие двое – из Российской Федерации, их передали 7 февраля. Идентификация останков еще двоих продолжается.
Тела передали членам "Союз ветеранов Афганистана Луганщины", которые сотрудничают в рамках этого проекта.
Напомним, на грузинку, воевавшую в силах АТО, напали в Тбилиси.