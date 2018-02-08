АТО: боевики стреляли из танка и тяжелой артиллерии

За минувшие сутки зафиксировано 17 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского - вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что едят украинские бойцы в зоне АТО

На донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, зато днем агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы оккупанты применили и на Приазовье, у Широкино.

Также подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства "Орлан-10". За последние полтора месяца - это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа.