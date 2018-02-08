Силовики пришли в редакцию "Вестей"

В офис бизнес-центра "Гулливер", где расположены редакции газеты, сайта, а также радио "Вести", пришли сотрудники Национальной полиции, главной военной прокуратуры ГПУ и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщила в Facebook главный редактор издания Оксана Омельченко.

"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, будто начали все крушить. Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей", - написала она.

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На сайте издания сообщается, что полиция не пускает на роботу журналистов и выносит из здания некоторые вещи.