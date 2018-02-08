Сущенко второй год подряд празднует свой день рождения в российском СИЗО

8 февраля незаконно задержанный в России украинский журналист Роман Сущенко празднует свой 49-й день рождения. Уже второй год подряд он проводит его в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам адвоката Сущенко Марка Фейгина, посетить журналиста в этот день разрешили только консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленко, который передаст ему поздравления от коллег, друзей, близких, а также расскажет о различных новостях, в том числе, вероятно, о баннере, выставленном в Киеве напротив посольства России.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.