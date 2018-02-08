Стороны используют перемирие для подготовки к боевым действиям, - Хуг

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что периоды перемирья противоборствующие стороны на Донбассе используют для подготовки к новой эскалации насилия. Об этом он рассказал в интервью DW.

"Каждый раз мы видели одно и то же: резкое сокращение насилия и потом постепенное его возрастание", - отметил он

Так, Хуг сообщил, что наблюдатели ОБСЕ в прошлом году зафиксировали появление новых окопов, в особенности в более спокойные периоды.

"Стороны использовали это время не для разведения сил и отвода вооружений, а готовились к большему насилию: копая окопы, иногда перемещая позиции вперед и размещая тяжелое оружие там, где его не должно быть. В 2017 году мы видели более четырех тысяч единиц тяжелого вооружения там, где его не должно быть по минским соглашениям. Происходить должно другое: затишье должно использоваться сторонами для отвода вооружений и разведения позиций". – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Хуга, в 2017 году уменьшилось расстояние между позициями сторон.