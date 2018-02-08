Нацагентство по управлению активами забрало офис "Вестей"

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявило, что получило в управление все помещения на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер", где находятся редакции газеты, сайта и радио "Вести". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"8 февраля благодаря совместным действиям Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 сентября 2017 вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса GULLIVER, по адресу Киев, площадь Спортивная, 1А, были фактически переданы в управление Национальному агентству", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что АРМА фактически передало эти помещения в управление компании-управляющему в соответствии с заключенным договором управления имуществом.

"Лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи компании-управляющему, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях", - добавили в Нацагентстве.

Ранее сообщалось, что утром 8 февраля в офис бизнес-центра "Гулливер", где расположены редакции газеты, сайта, а также радио "Вести", пришли сотрудники Национальной полиции, главной военной прокуратуры ГПУ и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений