Стокгольмский арбитраж вынесет решение по транзиту в феврале, - Коболев

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма должен вынести решение по спору Нафтогаза и российского Газпрома по контракту на транзит газа в конце февраля. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, сообщает УНИАН.

"У нас недавно была коммуникация с трибуналом. Сейчас, как нам известно, трибунал пишет окончательное решение. Нам сообщили, что до конца февраля, то есть до 28 февраля, мы должны получить решение по транзиту", - сказал он.

При этом Коболев заявил, что ожидания по решению позитивные.

Напомним, согласно транзитному контракту, который был заключен в 2009 году, Газпром должен был транспортировать через Украину 110 млрд кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, Нафтогаз требует в суде взыскать с российской компании $16 млрд.