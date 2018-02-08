МИД поздравил с днем рождения Сущенко и Балуха

Министерство иностранных дел поздравило с днем рождения активиста Владимира Балуха и журналиста Романа Сущенко, незаконно заключенных в России.

"Стойкий Владимир Балух, с днем рождения! Желаем свободы и веры в победу над оккупантом. Крым – это Украина. Боремся за вас", – написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Также Беца поздравила с праздником Сущенко.

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"Роман, поздравляем с днем рождения! Стойкости Вам! Стены рухнут! Верим в Вашу свободу и боремся за нее", - написала он.

Также украинского журналиста поздравили с днем рождения сотрудники посольства Украины в РФ.

Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации и работники посольства также поздравили Сущенко.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей