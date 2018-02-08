Закон о реинтеграции Донбасса направили на подпись Порошенко

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" передали на подпись президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте ВРУ.
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Сегодня, 8 февраля, спикер парламента Андрей Парубий подписал закон.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором, а контролируемые боевиками территории – временно оккупированными РФ.