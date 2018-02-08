Марта Борщ больше не претендует на пост аудитора НАБУ, - Соболев

Бывший американский прокурор Марта Борщ попросила больше не рассматривать ее кандидатуру на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом пишет в Facebook народный депутат Егор Соболев со ссылкой на письмо Борщ.

"Если бы назначение состоялось в прошлом году, я бы имела время и возможность выполнять эту работу. Но сейчас мои обязательства по работе не позволяют мне взять на себя такую ответственность", - процитировал ее слова Соболев.

Напомним, 8 февраля комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал спикеру ВР Андрею Парубию поставить на голосование три кандидатуры на должность аудитора НАБУ: Марту Борщ, Карлоса Кастренсану и Сергея Гончаренко.