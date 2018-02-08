16 февраля в 10:00 (по Киеву) ведущие специалисты компаний Google, Яндекс, SE Ranking, Devaka, Semrush, SeoProfy, Ahrefs, Boosta, LivePage и другие в прямом эфире поделятся опытом прошедшего года и расскажут на примерах своих "грабель", что применимо в SEO в 2018-м и дает максимальный результат по трафику и позициям, а чего делать не стоит.
На протяжении 8-ми часов, будут обсуждаться:
- эффективные SEO-стратегии в 2018 году;
- особенности оптимизации разных типов сайтов;
- обновления поисковых алгоритмов;
- что нового в Поиске;
- тренды в SEO, которые стоит применять уже сейчас;
- мифы и реальность о внутренней перелинковке;
- Smart SEO - секреты эффективного продвижения;
- 10 лучших типов ссылок для безопасного ссылочного профиля и многое другое.
Помимо этого:
- возможность персонально задать интересующий вопрос лучшим специалистам рынка;
- все доклады основаны на практических примерах, кейсах и личном опыте;
- круглый стол с обсуждениями важных тем;
- подарки и бонусы от организаторов и партнёров.
Мероприятие бесплатное в онлайне, вам всего лишь нужен компьютер (планшет, смартфон) и подключение к интернету.
Начните этот год с пользой: регистрируйтесь, подключайтесь, смотрите, слушайте и внедряйте на практике рекомендации экспертов WebPromoExperts SEO Day.
Организаторы и спонсоры: "WebPromoExperts", "WebPromo", "Ahrefs", "SE Ranking", “Sitechecker”.
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