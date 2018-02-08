Холодницкий сомневается, что Антикоррупционный суд заработает в 2018 году

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году, даже если соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время.
Об этом он заявил на совместной с главой НАБУ Артемом Сытником отчетной пресс-конференции, передает Украинская правда.
"Я боюсь, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году", – отметил он.
По мнению Холодницкого, даже в случае принятия соответствующего закона избрание судей в новый суд займет немало времени. При этом он подчеркнул необычайную важность создания Антикоррупционного суда.
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"Этот суд нужен. Он нужен не сегодня, а вчера", - заявил Холодницкий.
Напомним, президент Петр Порошенко просит депутатов немедленно взяться за Антикоррупционный суд.