Холодницкий сомневается, что Антикоррупционный суд заработает в 2018 году

Отбор судей займет много времени

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году, даже если соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время.

Об этом он заявил на совместной с главой НАБУ Артемом Сытником отчетной пресс-конференции, передает Украинская правда.

"Я боюсь, что Антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году", – отметил он.

По мнению Холодницкого, даже в случае принятия соответствующего закона избрание судей в новый суд займет немало времени. При этом он подчеркнул необычайную важность создания Антикоррупционного суда.

"Этот суд нужен. Он нужен не сегодня, а вчера", - заявил Холодницкий.

Напомним, президент Петр Порошенко просит депутатов немедленно взяться за Антикоррупционный суд.