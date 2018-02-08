Украинский истребитель совершил аварийную посадку

В среду, 7 февраля, украинский истребитель Су-27УБ в ходе плановых полетов в ночных сложных метеорологических условиях совершил аварийную посадку. Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ в Facebook.
У самолета не вышла основная стойка шасси.
"Благодаря умелым, продуманным и профессиональным действиям, пилоты сумели посадить самолет, чем сохранили авиационную технику и свои жизни", - говорится в сообщении.
Проводится расследование инцидента.
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