В Польше уверяют, что украинским историкам нечего бояться

Институт национальной памяти Польши отреагировал на заявление Украинского института национальной памяти, что украинская сторона не может гарантировать украинским историкам на польской территории сохранение свободы слова и личную безопасность. В связи с этим заседания украинско-польского форума историков предложили проводить только в Украине. Об этом сообщает Польское радио.

В Институте нацпамяти Польши заверили, что принятые в обновленном законе положения не затрагивают научной деятельности.

"Опасения относительно безопасности украинских участников научных дебатов на территории Польши абсолютно необоснованные и даже провокационные", - говорится в сообщении польского учреждения.

В то же время ИНП Польши выразил надежду на возобновление диалога с украинской стороной и проведение совместных мероприятий для защиты мест памяти.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.

Вечером 6 февраля президент Анджей Дуда подписал скандальный закон.