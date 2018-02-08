Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Польше уверяют, что украинским историкам нечего бояться
Сложности украино-польских отношений

В Польше уверяют, что украинским историкам нечего бояться

В Польше уверяют, что украинским историкам нечего бояться
Фото: berlin.polemb.net

"Антибандеровский закон" якобы не касается научных дебатов

08.02.18 40
000

Институт национальной памяти Польши отреагировал на заявление Украинского института национальной памяти, что украинская сторона не может гарантировать украинским историкам на польской территории сохранение свободы слова и личную безопасность. В связи с этим заседания украинско-польского форума историков предложили проводить только в Украине. Об этом сообщает Польское радио.

В Институте нацпамяти Польши заверили, что принятые в обновленном законе положения не затрагивают научной деятельности.

"Опасения относительно безопасности украинских участников научных дебатов на территории Польши абсолютно необоснованные и даже провокационные", - говорится в сообщении польского учреждения.

В то же время ИНП Польши выразил надежду на возобновление диалога с украинской стороной и проведение совместных мероприятий для защиты мест памяти.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.

Вечером 6 февраля президент Анджей Дуда подписал скандальный закон.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Варшава ждет от Москвы возвращения обломков самолета КачиньскогоФранция раскритиковала Польшу за стремление переписать историюОппозиция в Польше готовит альтернативу "историческому" закону

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 8773
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 6247
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 24625
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5094
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 3992
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 3478
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 10194
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2161
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 2946
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2403
  1. Как чешские политики с российскими военными в Крыму фотографировались 5548 / 12910
  2. Детей в первый класс будут принимать по-новому 3563 / 8826
  3. За день богатейшие люди мира обеднели на 114 млрд долларов 3265 / 6647
  4. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 3020 / 9842
  5. Оружие возмездия. Зачем мы просим у США «Джавелины» 2549 / 2883
  6. Борис Ложкин 2336 / 16959
  7. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 2172 / 5149
  8. Минобороны проиграло суд по компенсации убытков от взрывов в Балаклее 1977 / 2430
  9. Событие космического масштаба. Илон Маск открыл путь к колонизации Марса 1900 / 2473
  10. Антикоррупционный комитет ВР рекомендовал три кандидатуры аудитора НАБУ 1873 / 2155
  1. Оружие возмездия. Зачем мы просим у США «Джавелины» 19 / 2883
  2. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 17 / 1986
  3. Детей в первый класс будут принимать по-новому 15 / 8826
  4. Маcк показал прощальное фото Tesla Roadster, летящего к поясу астероидов 15 / 4459
  5. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 13 / 9842
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 12 / 5149
  7. Событие космического масштаба. Илон Маск открыл путь к колонизации Марса 9 / 2473
  8. Крым приближается к России на 32 мм в год 8 / 2603
  9. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 7 / 6247
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.