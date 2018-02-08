В Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны 120 граждан Украины

Из них 42 человека уже осуждены и получили сроки от 8 до 25 лет

В Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержаны 120 граждан Украины, 42 из которых уже осуждены. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас осужденными являются 42 гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов, всего 120 граждан, которые либо осуждены, включая тех 42, которых я упомянул, либо пребывают под следствием, то есть они задержаны, но еще не осуждены", – сказал Погорельцев.

Погорельцев отметил, что осужденные украинцы получили сроки от 8 до 25 лет.

"Информация о том, что украинцев осудили к пожизненному заключению, не соответствует действительности", – подчеркнул директор департамента консульской службы.

По его словам, проблема системная, и количество украинцев, втянутых в схемы по перевозке мигрантов, растет.

"Консулы предпринимают все необходимые меры, чтобы защитить права наших граждан... Это и посещение на постоянной основе тех граждан, которые согласились предоставить о себе информацию и согласились на то, чтобы консул их посетил", – рассказал дипломат.

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По словам Погорельцева, консулы передают продукты гигиены, теплые вещи, а также взаимодействуют с береговой охраной, чтобы владеть актуальной информацией о ходе расследования, поддерживают контакты с пенитенциарными службами.

На всех судебных заседаниях с украинской стороны присутствует переводчик или адвокат.