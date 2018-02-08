Гройсману для борьбы с коррупцией не хватает только одного

Мы создали эффективное законодательное поле для борьбы с коррупцией. Не хватает одного элемента – антикоррупционного суда.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы создали эффективное законодательное поле для борьбы с коррупцией. Не хватает одного элемента – антикоррупционного суда. Я буду бороться за его создание", – подчеркнул премьер.

"Когда в Украине будет первый приговор антикоррупционного суда – тогда будет развитие страны. Я бы лично дал некоторым чиновникам пожизненное за коррупцию", – добавил он.

Напомним, Украина должна создать Антикоррупционный суд до выборов.