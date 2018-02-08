За содействие суициду в Украине могут посадить на три года

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за содействие самоубийству.
За изменения в Уголовный кодекс по этому поводу проголосовали 229 депутатов, передает LIGA.net.
Отныне уголовная ответственность предусмотрена не только за доведение до самоубийства, но и за какое-либо содействие самоубийству или попытке самоубийства. За такие действия предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на три года.
Напомним, в Украине зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников АТО.