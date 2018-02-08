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Грипп наступает

57 киевских школ закрыли на карантин из-за гриппа

57 киевских школ закрыли на карантин из-за гриппа
Фото: woman.ru

Еще в 53 школах закрыты отдельные классы

08.02.18 250
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В Киеве приостановлены занятия в 57 школах (1606 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника. 

По его словам, еще в 53 школах (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие.

"Сейчас в столичных учебных заведениях наблюдается стремительная динамика увеличения количества учащихся, которые заболели гриппом и ОРВИ. В связи с этим в школах приостанавливается учебный процесс. Сейчас наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ и 4 школы поклассово) и Оболонском (закрыты 14 школ и 2 школы поклассово) районах", - сказал Поворозник. 

Кроме того, в Голосеевском районе закрыто 2 школы и 10 школ – поклассово, в Дарницком: 6 школ полностью, 8 – поклассово, в Днепровском: 9 школ поклассово, в Печерском: 1 школа полностью и 1 поклассово, в Подольском: 1 – поклассово, в Святошинском: 6 школ полностью и 12 поклассово, в Соломенском: 9 школ полностью и 6 – поклассово. 

"Не закрыто ни одного школьного учебного заведения в Шевченковском районе. Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования", – отметил Поворозник. 

Напомним, в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, в КГГА в конце января приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях столицы – при отсутствии 20% от общего количества учащихся. Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

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