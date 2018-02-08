Торговцев биометрическими паспортами из ГМС арестовали

Правоохранители задержали восемь должностных лиц Государственной миграционной службы Киева и Черкасской области, которые незаконно выдавали биометрические паспорта.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины в четверг, 8 февраля.
"Разоблаченные служащие… в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов", – говорится в сообщении.
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Задержанные предоставляли клиентам частной фирмы возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.
"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 000 гривен, а за 1-2 рабочих дня – 11 000 гривен", – объясняют правоохранители, отмечая, что из-за таких схем служащие не только получили незаконные доходы, но и искусственно создали значительные очереди.
В результате обысков изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.
Напомним, одноразовая электронная виза в Украину будет стоить 65 долларов.