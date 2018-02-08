Жебривский обвинил Донецкоблгаз в "пособничестве террористам"

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский просит генпрокурора и главу СБУ дать правовую оценку действиям руководства Донецкоблгаза.
Такая просьба Жебривского вызвана ситуацией, связанной с газоснабжением Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района, написал он в Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Авдеевке испытали подводный газопровод
В частности, Жебривский обвиняет ПАО "Донецкоблгаз" в отказе подачи газа уже через готовый газопровод жителям этих населенных пунктов.
"По моему мнению (как юриста, бывшего следователя), это - содействие террористическим организациям в форме саботажа", - заявил он.
Руководитель ВГА выразил надежду, что действиям руководства и собственников ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время.
Напомним, Тука поставил диагноз Жебривскому – "политический страусизм".