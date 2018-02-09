Киевский метрополитен предложил Илону Маску отправить Tesla Roadster на "Арсенальную"

Киевский метрополитен предложил основателю SpaceX и Tesla Маск разместить свой автомобиль на самой глубокой станции метро "Арсенальная". Об этом пресс-служба столичной подземки написала в Twitter.
"Дорогой Илон! Ваша Tesla на крупнейшей в мире высоте. Это невероятно! Мы предлагаем разместить одну на нашей станции "Арсенальная", которая является самой глубокой станций метро в мире", - говорится в сообщении.
Глубина станции метро "Арсенальная" составляет 105,5 метров.
Напомним, 6 февраля американская аэрокосмическая компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy и доставила в космос автомобиль Tesla Roadster.