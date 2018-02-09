Правоохранители задержали экс-депутата Шепелева

Правоохранители задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

"Вчера задержали. Сегодня (9 февраля, - ред.) будут избирать меру пресечения. Время еще не назначили", - сказала она.

По информации УНН, Шепелева задержали сотрудники Службы безопасности по подозрению в совершении покушения на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищение средств.

Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск.

По данным ГПУ, он подозревается в организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебного подлога.

5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а судом была избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работники правоохранительных органов РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области.

На основании ходатайства генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне.

18 июля 2016 года в генеральную прокуратуру Украины поступило сообщение генеральной прокуратуры Российской Федерации, согласно которому в выдаче подозреваемого Шепелева для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины отказано.

В ГПУ такое решение объяснили его сотрудничеством со спецслужбами РФ.