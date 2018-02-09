Гройсман призвал закрепить децентрализацию в Конституции

Премьер хочет, чтобы Рада определилась, какая именно у нас республика

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент утвердить конституционную реформу в части децентрализации и в части полномочий парламента и президента. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает LB.ua.

"Мы должны наконец завершить реформу децентрализации. Для этого нам нужно провести конституционные изменения, закрепить местное самоуправление на всех уровнях, начиная с громады, завершая областями. Нам необходимо наконец принять решение - мы в конце концов парламентско-президентская страна или президентско-парламентская. Мы должны определить, и это очень важно, сферы компетенции и ответственности всех уровней власти. Четко указать, кто и за что отвечает. Тогда мы получим совсем другое качество государственного управления", - сообщил он.

Также премьер-министр призвал Верховную Раду на текущей сессии создать Антикоррупционный суд и завершить избирательную реформу.

Напомним, Порошенко просит депутатов немедленно взяться за Антикоррупционный суд.