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Освобождение заложников Кремля

Бывший политзаключенный Афанасьев выиграл дело против России в ЕСПЧ

Бывший политзаключенный Афанасьев выиграл дело против России в ЕСПЧ
Геннадий Афанасьев / Фото: ru.krymr.com

РФ должна выплатить украинцу 2 тыс. евро моральной компенсации за бесчеловечные условия перевозок в тюремных транспортных средствах

09.02.18 53
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В четверг, 8 февраля, Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России в пользу бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева по 1 тыс. евро по двум обращениям о пережитых им бесчеловечных условиях перевозок в тюремных транспортных средствах Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Об этом бывший узник Кремля написал в Facebook.

"ЕСПЧ полностью подтвердил правдивость моих слов и свидетельств относительно моей судьбы и условий содержания в кремлевских застенках и в целом событий, происходивших 767 дней моего заключения. Такое решение - это крепкий козырь и аргумент в руках на будущее, который я буду использовать против всех тех, кто пытается оправдать российскую агрессию", - сообщил он.

При этом компенсацию в 2 тыс. евро он назвал "жалкой" и считает, что ЕСПЧ пошел на поводу у российского правительства.

"ЕСПЧ сам нарушил конвенцию. Он должен был предложить Украине высказаться по существу моих жалоб, потому что я являюсь гражданином Украины. Этого не произошло", - отметил Афанасьев.

Правозащитник Эрнест Мезак, подававший обращения Афанасьева в ЕСПЧ, сообщил в Facebook, что одно обращение касалось перевозок политзаключенного по железной дороге в тюремную колонию в Сыктывкар, а другое – перевозки из Сыктывкара в Ухту для осмотра офтальмологом и обратно в 2015 году. Речь идет о крайне низкой площади размещения, отсутствии возможности лечь и или встать в камере в полный рост, лишении сна режимными мероприятиями, отсутствии туалетов, проникновении холодного воздуха с улицы в камеры и других нарушениях.

По его словам, обращения были поданы в апреле-мае 2016 года. Позже правительство РФ, не оспаривая изложенные факты, заявило о завышенной сумме морального вреда. Мезак в ответ отправил в ЕСПЧ письмо, в котором попросил взыскать в пользу Афанасьева компенсацию морального вреда в размене 7 тыс. евро и 5 тыс. евро соответственно.

"Я, мягко говоря, очень разочарован. Очевидно, что выбранная ЕСПЧ "стратегия" преодоления системной проблемы, частным случаем которой является это дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч российских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях. Зачем правительству что-то менять, если проще откупиться, бросив нескольким десятка жертв, жалобы которых на условия перевозки ежегодно доходят до Страсбурга, по 70 000 рублей?", - прокомментировал правозащитник.

Напомним, Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев изначально признал свою вину и заключил соглашение со следствием, однако в суде отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками.

14 июня 2016 года между Украиной и РФ состоялся обмен заключенными по формуле "два на два". Российская сторона передала Киеву двух осужденных и помилованных украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, украинская - передала Москве двух одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

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