В "Жулянах" задержали два рейса из-за драки пассажиров

В аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за драки пассажиров произошла задержка двух авиарейсов. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
В аэропорту поломался самолет, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх, и вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск. Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.
Прибывшей на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.
На место драки вызвали пограничников.