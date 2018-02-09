У бывшего народного депутата Александра Шепелева при задержании были обнаружены поддельный паспорт гражданина Украины и удостоверение подполковника "МГБ ДНР" на имя Николая Боруха. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"8 февраля 2018 указанное лицо (Шепелев, - ред.) задержано сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у задержанного обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
В отношении Шепелева Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
В 11:30 Печерский районный суд Киева приступит к избранию меры пресечения экс-депутату.