В Хмельницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка: пострадали восемь человек

Вечером в четверг, 8 февраля, автодороге Хмельницкий - Винница в селе Пироговцы Хмельницкого района в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"42-летний житель села Требуховцы Летичевского района на микроавтобусе Mercedes Vito, двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta, которым управлял 33-летний хмельничанин", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали 8 человек: 6 пассажиров микроавтобуса и 2 пассажира легкового автомобиля.

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Пострадавших доставили в Хмельницкую городскую и областную больницу. Один из пассажиров легковушки, 38-летний хмельничанин, госпитализирован в реанимационное отделение.

Сейчас следователи выясняют причины ДТП. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.