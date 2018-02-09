В Украине всего 50% граждан привиты от дифтерии и столбняка, – Супрун

Вакцины для детей и взрослых имеются в достаточном количестве

В Украине на сегодня всего 50% населения вакцинировано от дифтерии и столбняка. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает 112 Украина.

"Сейчас есть около 50% вакцинированных от дифтерии, и нам нужно это усилить. Есть вакцины в наших поликлиниках, у наших педиатров, у семейных врачей, можно вакцинироваться", – заявила Супрун.

По ее словам, вакцинироваться должны не только дети. Начиная с 16 лет, взрослые должны каждые 10 лет делать прививки от дифтерии и столбняка.

"Для них закуплены вакцины по государственной программе. Есть достаточное количество вакцин и для детей, и для взрослых", – заявила Супрун.

Благодаря сотрудничеству МОЗ с международными организациями удалось сэкономить часть средств.

"Что касается сотрудничества с США по вопросу вакцин, то речь идет о закупке препаратов. Благодаря сотрудничеству МОЗ с международными организациями, в частности с ЮНИСЕФ, удалось сэкономить часть средств. Обычно в случаях, когда освобождаются ресурсы, министерство направляет их на закупку дополнительных вакцин", – объяснила Супрун.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что для борьбы со вспышкой кори в Украине есть 516 тыс. доз качественной вакцины из Бельгии.