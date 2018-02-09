Венгрия заблокировала работу комиссии "Украина - НАТО" по вопросам обороны

Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии "Украина – Организация Североатлантического договора (НАТО)" по вопросам обороны, которое должно было состояться 14-15 февраля. Об этом сообщил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает агентство Украинские новости.

"Это не первый раз, когда Венгрия блокирует проведение заседания комиссии "Украина - НАТО" на уровне министров. И Венгрия взяла это на вооружение и заявила официально, что она будет блокировать все мероприятия, которые проводятся уровнем выше, чем уровень послов – то есть мой уровень. В этот раз жертвой стало заседание на уровне министров обороны, что, по нашему мнению, является абсолютно неприемлемым, учитывая, что в последний раз министры в таком формате встречались с нашим министром в 2016 году", - сказал Пристайко.

Посол добавил, что в Альянсе не удовлетворены сложившейся ситуацией.

"Мне известно, что 11 послов стран членов-НАТО направили письмо в адрес своего венгерского коллеги, в котором сказано, что НАТО не является "сценой для разыгрывания такой драмы". Для этого существует – и мы использовали этот механизм – "Венецианская комиссия", которая предоставила свои рекомендации, которые Украина обязалась выполнить. Мы верили, что венгерская сторона понимает, что это единственный авторитетный орган, к мнению которого прислушиваются", – добавил он.

Кроме того, Пристайко сообщил, что на следующей неделе (12-18 февраля) ожидается, что этот вопрос будет поднят президентом Петром Порошенко в ходе его встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, министерство иностранных дел Венгрии отрицает, что в ходе переговоров с Украиной 7 февраля были достигнута договоренность о путях урегулирования имплементации языковых норм закона "Об образовании".

Венгрия считает, что проведение украинскими властями консультаций с венгерской общиной по имплементации языковых норм закона "Об образовании" является важным шагом для нормализации двусторонних отношений между государствами.

Новая редакция закона "Об образовании" вступила в силу 28 сентября 2017 года.

Польша, Венгрия, Румыния и Молдова выразили обеспокоенность в связи с тем, что языковые нормы новой редакции закона "Об образовании" нарушают права нацменьшинств в Украине.

Венгрия заявила, что намерена блокировать любые евроинтеграционные инициативы Украины из-за языковых норм новой редакции закона об образовании.