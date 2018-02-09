Киев определился с началом переговоров по управлению ГТС

Есть семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы

Правительственная рабочая группа 21-22 февраля проведет встречи с иностранными компаниями-операторами магистральных газовых систем, которые уже прислали свои предложения по партнерству в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Кистион в своемFacebook.

"Есть семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", - написал Кистион.

После переговоров рабочая группа сформирует предложения по условиям конкурса и предложит их на рассмотрение правительства и Верховной Рады для проведения прозрачного поиска надежного международного партнера для компании "Магистральные газопроводы Украины".

Напомним, Нафтогаз подписал с европейскими компаниями меморандум об украинской ГТС.