За преступления против Майдана посадили только одного человека

Спустя четыре года после Евромайдана только двое подозреваемых в преступлениях против активистов получили реальную меру наказания, из них только один человек находится за решеткой.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день по результатам расследования и судебного рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек... 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты относительно 258 человек находятся в суде", - рассказал он.

Горбатюк отметил, что расследование преступлений против Майдана продолжается, еженедельно появляются новые подозрения и направляются обвинительные акты в суд.

Напомним, родным погибших евромайдановцев уходить на пенсию можно досрочно.