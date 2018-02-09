Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в рамках официального визита в Австрию посетили Венский бал.

Порошенко был приглашен как личный почетный гость президента Австрии Александера ван дер Беллена.

"Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", - отмечалось в сообщении.

Всего на балу присутствовали около 500 гостей, среди которых можно было увидеть и самого молодого канцлера Австрии Себастиана Курца, сообщает "Укринформ".

Марина Порошенко появилась на Венском балу в платье от украинского дизайнера Виктории Гресь. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представителей дизайнера.

Платье супруга Президента Украины заказала три года назад на случай торжественных событий. Его дизайн разрабатывался специально для первой леди страны.

Платье было сшито из шелковой органзы со шлейфом. При этом его отложной воротник украшен янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все камушки для него дизайнер искала самостоятельно.