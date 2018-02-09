Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Страна » Фото Селфи с президентом Украины на Венском балу пользовалось успехом

Фото Селфи с президентом Украины на Венском балу пользовалось успехом

<span class="label red">Фото</span> Селфи с президентом Украины на Венском балу пользовалось успехом
Фото: A. Van der Bellen / Twitter

Платье Марины Порошенко было сшито из шелковой органзы со шлейфом

09.02.18 210
000

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в рамках официального визита в Австрию посетили Венский бал.

Порошенко был приглашен как личный почетный гость президента Австрии Александера ван дер Беллена.

"Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", - отмечалось в сообщении.

Всего на балу присутствовали около 500 гостей, среди которых можно было увидеть и самого молодого канцлера Австрии Себастиана Курца, сообщает "Укринформ".

Марина Порошенко появилась на Венском балу в платье от украинского дизайнера Виктории Гресь. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на представителей дизайнера.

Платье супруга Президента Украины заказала три года назад на случай торжественных событий. Его дизайн разрабатывался специально для первой леди страны.

Платье было сшито из шелковой органзы со шлейфом. При этом его отложной воротник украшен янтарем, хрусталем, сердоликом и пайетками. Все камушки для него дизайнер искала самостоятельно.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Президент  прокомментировал конфликт между "1+1" и НБУ Саакашвили задержала "Альфа", - народный депутатАвстрийские врачи призвали запретить курение в барах и ресторанах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 9724
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 7050
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 25502
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5351
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 4265
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 3868
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 10948
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2281
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 3192
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2514
  1. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 5125 / 6342
  2. Саакашвили задержала "Альфа", - народный депутат 3442 / 3583
  3. Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены 2455 / 2991
  4. Детей в первый класс будут принимать по-новому 2329 / 21265
  5. Самый дешевый автомобиль в мире нашелся в Киеве 2250 / 2889
  6. Скончался человек, придумавший хип-хоп 1581 / 1881
  7. Звуки Феодосии. Город, который дан 1550 / 1734
  8. В Украине введены новые правила пересечения границы 1547 / 12307
  9. Falcon Heavy оказалась не нужна NASA 1501 / 2157
  10. Быстрее, выше, сильнее. Главные факты об Олимпийских играх в Пхенчхане 1197 / 1270
  1. Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены 14 / 2991
  2. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 12 / 1240
  3. Звуки Феодосии. Город, который дан 11 / 1734
  4. Эволюция или смерть. Tesla летит, Боуи поёт 10 / 1184
  5. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 9 / 7050
  6. Детей в первый класс будут принимать по-новому 9 / 21265
  7. В Стэнфорде заявили о создании универсальной вакцины от рака 9 / 1076
  8. Саакашвили задержала "Альфа", - народный депутат 8 / 3583
  9. Быстрее, выше, сильнее. Главные факты об Олимпийских играх в Пхенчхане 8 / 1270
  10. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 7 / 6342
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.