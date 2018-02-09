Три десятка украинцев депортировали из Израиля

Украинцы, прилетевшие авиарейсом Винница — Тель-Авив не смогли пройти паспортный контроль в аэропорту Бен-Гурион.
Все 33 человека были депортированы на родину.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на винницкие СМИ.
"Самолет Винница — Тель-Авив вылетел в 3:26 утра (по плану 3:35). Все пассажиры прошли регистрацию, проверку авиабезопасности, таможенный и паспортный контроль. Замечаний к ним не было, и все успешно вылетели в Тель-Авив", — цитирует агентство сообщение украинского аэропорта. Но в Израиле что-то не сложилось.
Напомним, для посещения Израиля украинским гражданам не нужна виза.