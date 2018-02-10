Позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей ситуацию с безопасностью в Европе

Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз прокомментировала блокирование Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО по вопросам обороны. По ее словам, Будапешт прибегнул к шантажу, и такая позиция подрывает ситуацию с безопасностью в Европе.



"Как председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО глубоко обеспокоена позицией Будапешта относительно определения даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Убеждена, что такое поведение не может быть обусловлено спорами вокруг "образовательного" закона", - пишет Фриз в Facebook.

Глава украинской делегации отметила, что украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.

"Следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей ситуацию с безопасностью в Европе. Политика России вместе с активностью Исламского Государства является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире. В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны являются опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона", - указала она.

Фриз подчеркивает, что таким образом Венгрия не только косвенно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри.

"Украина всегда открыта для переговоров и решения спорных вопросов в духе Альянса – за столом переговоров. Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", - подытожила глава украинской делегации.

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Напомним, несмотря на просьбы Украины и согласие влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны. Министерское заседание КУНа должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса – это одна из немногих возможностей за год, во время которой глава украинского военного ведомства имеет возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров. Однако Венгрия применила право вето и заблокировала эту встречу.

Венгрия конфликтует с Украиной из-за украинского закона об образовании, который предусматривает расширение роли украинского языка в школах нацменьшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание Комиссии.