Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, отмечает прокурор

Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет об угрозе отмены решения по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за применения заочной процедуры.

Об этом Горбатюк сообщил в эфире Радио Свобода.

"Разрешение суда на заочное расследование - это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которых следствие, по материалам собранных доказательств, считает организаторами преступлений, совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что, даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", - пояснил он.

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Горбатюк подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство относительно заочного осуждения.

"Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в дальнейшем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", - отметил начальник Департамента спецрасследований.

Напомним, 7 февраля Печерский районный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого по делу о противодействии Майдану. В отношении еще трех фигурантов уголовного производства - Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Петра Федчука - ходатайства прокуроров о заочном досудебном расследовании будут рассматриваться в ближайшее время, отметила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.