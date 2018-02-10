Украинский 56-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН, который выполнял задачи в Либерии с января 2004 года, возвращается домой.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. В апреле этого года завершается действие Мандата Миссии ООН в Либерии.



"Почти 14 лет отечественные авиаторы обеспечивали сопровождения наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции", – говорится в сообщении.











Фото: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов и 260 воинов-миротворцев. Позже численность отряда увеличили до 301. Украинские миротворцы были единственными, кто исполнял в Либерии поисково-спасательные задачи. За 14 лет миротворческой Миссии состоялось 23 ротации украинского контингента. За это время экипажи совершили более 55 тысяч вылетов, проведя в африканском небе почти 60 тысяч часов. В общем, более 5,5 тысяч военных прошли службу в 56-м отдельном вертолетном отряде.