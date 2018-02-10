Украинская полиция взялась за "воров в законе"

Национальная полиция начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант".

Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу на рабочем совещании с оперативными подразделениями, передает пресс-служба ведомства.

Целью операции является выявление иностранцев, которые своими незаконными действиями влияют на криминогенную ситуацию на территории Украины.

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"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны владеть информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - сказал Аброськин.

Напомним, в Украине за неполный январь совершено 89 умышленных убийств.