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Главная » Страна » Украинская полиция взялась за "воров в законе"

Украинская полиция взялась за "воров в законе"

Украинская полиция взялась за "воров в законе"
Вячеслав Аброськин / Фото: npu.gov.ua

С помощью оперативно-профилактической операции 

10.02.18 300
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Национальная полиция начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант".

Об этом заявил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу на рабочем совещании с оперативными подразделениями, передает пресс-служба ведомства.

Целью операции является выявление иностранцев, которые своими незаконными действиями влияют на криминогенную ситуацию на территории Украины.

"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны владеть информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - сказал Аброськин.

Напомним, в Украине за неполный январь совершено 89 умышленных убийств.

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