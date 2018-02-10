Полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Днепропетровской и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В Винницкой области во время проведения обыска в доме местного жителя полицейские изъяли шесть реактивных противотанковых гранатометов РПГ-26, шесть выстрелов к нему, 10 корпусов гранат, 27 запалов к гранатам, 600 г взрывчатки, два сигнальных пистолета иностранного производства и около 2 тыс. патронов к разному оружию.

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В Днепропетровской области в гаражном боксе местного жителя оперативники обнаружили и изъяли ручной пулемет Калашникова, три реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, 13 корпусов гранат, восемь запалов к гранатам.

Кроме того, полицейские изъяли сигнальный пистолет, газовый пистолет и более 3 тыс. патронов к разному оружию.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, Полторак будет меньше награждать именным оружием.