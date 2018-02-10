Порошенко высказался о роли ООН на Донбассе

Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, сказал президент Петр Порошенко.
Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.
"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - сказал президент.
Напомним, украинские миротворцы возвращаются из Либерии после 14-летней миссии.