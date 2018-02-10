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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко высказался о роли ООН на Донбассе

Порошенко высказался о роли ООН на Донбассе
Петр Порошенко / Фото: пресс-служба президента

Президент уверен, что миссия может выступать твердым гарантом разоружения незаконных вооруженных формирований

10.02.18 68
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Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, сказал президент Петр Порошенко.

Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.

"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - сказал президент.

Напомним, украинские миротворцы возвращаются из Либерии после 14-летней миссии.

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