Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону

Яцек Чапутович надеется, что исторический спор с Украиной будет урегулирован

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на то, что исторический спор с Украиной будет урегулирован.

Об этом Чапутович заявил после встречи с главой дипломатии Эстонии в Варшаве, сообщает Польское радио.

Речь идет, прежде всего, о поправке к Закону об институте национальной памяти, которая вызвала критику как в Израиле, так и в Украине, а также о запрете на эксгумацию, которую должен был провести польский Институт национальной памяти.

Яцек Чапутович отметил, что Польша осознает обеспокоенность украинской власти по поводу поправки к Закону об институте национальной памяти.

Министр надеется, что спор удастся решить на встрече вице-премьеров Польши и Украины, которая должна состояться на следующей неделе.

"Я надеюсь, что эта встреча состоится. По крайней мере мы получили этому подтверждение. Мы запланировали дискуссию об исторических отношениях между нашими странами, мы также намерены добиться разрешения со стороны украинской власти на проведение эксгумационных работ", – отметил министр.

Напомним, украинско-польский форум историков не сможет работать в прежнем формате.