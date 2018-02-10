В прошлом году на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных группировок, среди задержанных - 83 организатора.
Злоумышленники подозреваются в совершении более тысячи уголовных правонарушений.
Об этом шла речь на видеоселекторном совещании под председательством первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, передает пресс-служба МВД.
В частности, за прошлый год по линии работы уголовного розыска закончено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств в отношении организованных групп (в 2016 году – 61 уголовное производство).
Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.
Кроме того, полицейскими выявлено и нейтрализовано 13 вооруженных банд в девяти областях. В частности, злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.
Напомним, украинская полиция взялась за "воров в законе".