Сутки в АТО прошли без потерь

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

На луганском направлении противник несколько часов вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. Минометы такого же калибра, а также вооружение БМП, гранатометы и пулеметы оккупанты несколько раз применили вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны наши защитники неподалеку Новоалександровки.

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На донецком направлении враг из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Талаковки.