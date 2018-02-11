Государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М "Печора". Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.
"Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс C-125М "Печора". Дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей", - написал глава государства.
Напомним, в 2017 году Укроборонпром продал за рубеж техники на 3 млрд грн.