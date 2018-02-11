Почти каждая вторая крымско-татарская семья пожертвовала деньги на помощь политзаключенным

В акции "Крымский марафон", которую инициировали для поддержки политических заключенных и общественных активистов на полуострове, приняли участие более 100 тыс. крымских татар. Об этом рассказал активист Сервер Мустафаев, сообщает Крым.Реалии.

"Мы часто спрашивали у активистов на местах, сколько людей жертвовали деньги. Нам важна была не сумма, а понимание того, насколько народ осознает и понимает проблему штрафов. В итоге мы примерно вышли на цифру в сто тысяч крымских татар. Другими словами – это почти каждая вторая крымскотатарская семья", – рассказал Мустафаев.

Успех "Крымского марафона" активист объясняет ростом солидарности среди крымчан, не привлеченных к ежедневной общественной деятельности.

"Во время первого марафона не все понимали, что это такое и зачем нужно. Сейчас ситуация другая. Каждый осознает, почему он жертвует деньги и насколько это важно. Кроме того, усиление репрессий, массовые административные суды сработали на объединение. Люди поняли, что это может коснуться каждого. Благодаря этим факторам акция приобрела столь массовый характер", – сказал активист.

Напомним, 18 декабря оккупанты в Крыму оштрафовали 40 крымских татар за одиночные пикеты.