Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Боевики в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробито бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 станция работает в штатном режиме.

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Напомним, украинская сторона СЦКК предупреждает, что из-за боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды.