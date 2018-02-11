Украинцев среди погибших в крушении Ан-148 нет, - МИД

На борту разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 украинцев не было. Об этом сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в Twitter.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье", - заявил Кирилич.

Напомним, в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, совершавший рейс из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Российское МЧС опубликовало список пассажиров самолета Ан-148.