В МИД ответили Лаврову на обвинения в "сломе" минских соглашений

Россия не только не выполняет договоренности, но и продолжает агрессию против Украины

В украинском МИД отреагировали на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что закон о реинтеграции Донбасса может привести к "слому" минских соглашений. Позицию Украины в Twitter выразила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", - заявила Беца.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса может привести к срыву минских соглашений.